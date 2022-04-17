Генпрокуратура выступила с новым заявлением по «Тертерскому делу»
C 16 декабря 2021 года следственной группой, возглавляемой первым заместителем генерального прокурора Азербайджана, возобновившей уголовное производство в связи с незаконными действиями некоторых военнослужащих, проходивших службу в воинских частях министерства обороны Азербайджанской Республики в направлении Тертерского, Агдамского и Бейлаганского районов, проводились интенсивные следственные действия по всем направлениям в связи с тем, что в мае - июне 2017 года группой военнослужащих вышеуказанных и других воинских частей при отсутствии соответствующих полномочий, в нарушение требований уголовно-процессуального законодательства, путем незаконного привлечения к допросу, предположительно, подозреваемых лиц были допущены факты пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, а также физического и психологического насилия в отношении потерпевших, повлекшие смерть и иные тяжкие последствия. Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры.
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