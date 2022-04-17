Евросоюз заново отстроит Украину
Европейский Союз планирует создать фонд восстановления Украины, и государства-члены должны быть готовы принять на себя большую часть расходов для восстановления страны, о чем им сообщила Европейская комиссия, пишет Bloomberg.
Отмечается, что Еврокомиссия работает над инструментом ЕС вроде Фонда восстановления после COVID-19, который будет финансировать инвестиции и реформы в консультации с украинским правительством. Разделение между грантами и кредитами до сих пор неясно, как и точный объем. Однако, по словам послов ЕС, Еврокомиссия рассчитывает на сотни миллиардов евро на протяжении десятилетий.
Вопрос будет обсуждаться на весенней встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка в четверг. Сообщается, что вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис примет участие в совещании на уровне министров. Ожидается, что вопрос реконструкции и возможного возмещения ущерба будет обсуждаться чиновниками в Брюсселе и Вашингтоне в течение следующих нескольких недель.
По словам представителей ЕС, также речь идет о том, чтобы огромные суммы денег не использовались не по назначению. Двумя крупнейшими проблемами являются повсеместная коррупция в Украине и отсутствие надежных механизмов контроля, отмечает агентство.
К примеру, Нидерланды предложили использовать программу реконструкции как рычаг для создания административных структур, которые проложили бы путь для возможного вступления Украины в ЕС.
В качестве первого шага Еврокомиссия вместе со Всемирным банком проведет оценку финансовых потребностей. Правительство Украины оценивает разрушения, нанесенные российскими войсками на ее территории, в триллион долларов.
Как отмечается, большая часть помощи сначала пойдет на восстановление инфраструктуры и предоставление государственных услуг.
Еврокомиссия также рассматривает вопрос о расширении гарантий для поддержки бизнеса. По оценкам Украины, около трети компаний полностью прекратили свою деятельность и почти половина сократила производство. Это касается, в частности, сельскохозяйственного сектора, одного из важнейших секторов экономики страны.