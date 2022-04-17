Евросоюз заново отстроит Украину

Европейский Союз планирует создать фонд восстановления Украины, и государства-члены должны быть готовы принять на себя большую часть расходов для восстановления страны, о чем им сообщила Европейская комиссия, пишет Bloomberg.

Отмечается, что Еврокомиссия работает над инструментом ЕС вроде Фонда восстановления после COVID-19, который будет финансировать инвестиции и реформы в консультации с украинским правительством. Разделение между грантами и кредитами до сих пор неясно, как и точный объем. Однако, по словам послов ЕС, Еврокомиссия рассчитывает на сотни миллиардов евро на протяжении десятилетий.

Вопрос будет обсуждаться на весенней встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка в четверг. Сообщается, что вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис примет участие в совещании на уровне министров. Ожидается, что вопрос реконструкции и возможного возмещения ущерба будет обсуждаться чиновниками в Брюсселе и Вашингтоне в течение следующих нескольких недель.