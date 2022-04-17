Армения продолжает загрязнять реку Охчучай, протекающую как по ее территории, так и по территории Азербайджана, заявила в интервью Trend руководитель Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

По ее словам, в 2021-2022 годах в связи с состоянием реки было проведено 58 мониторингов.

«Пробы брались с трех разных направлений реки. Было взято более 150 проб воды и более 180 проб донных отложений. На основе этих образцов был проведен физико-химический анализ. Выяснилось, что уровень загрязнения реки в 5-7 раз превышает норму. К сожалению, ее загрязнение продолжается и сегодня. Уровень содержания в воде тяжелых и других металлов в настоящее время в 5-7 раз больше нормы», - отметила Тагиева.