Подоляк: исход битвы за Донбасс повлияет на позиции России в переговорах

«Россия серьезно делает ставку на вторую фазу войны, которая уже началась, поэтому пока трудно сказать, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры с Россией». Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает Strana.Today.

Он отметил, что исход битвы за Донбасс прямо повлияет на позиции Москвы на переговорах с Киевом.

«После очередного поражения им придется, поджав хвост, подписать мирный договор на наших условиях», - считает Подоляк.