Россия нашла нового союзника: проведут совместные учения

Российские и вьетнамские вооруженные силы проведут военные учения для «разработки нестандартных решений при выполнении задач» и совершенствования навыков командиров и штабов, предложено название «Континентальный союз — 2022». Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа РФ, передает ТАСС.

«Впервые в штабе Восточного военного округа организована и проведена конференция по планированию совместного российско-вьетнамского военного учения. Встреча делегаций состоялась по видеосвязи», — сказано в сообщении.

Россию представляли глава регионального центра управления генерал-майор Сергей Лагуткин и глава отдела международного военного сотрудничества полковник Иван Тараев. Вьетнам представляли генерал-майор Дон Динь Тхань и офицеры органов военного управления.

Представители Москвы и Ханоя договорились о сроках и месте проведения военных учений и согласовали тематику предстоящих маневров.