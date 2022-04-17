В Запорожье начинаются интенсивные бои

В Запорожской области начались более интенсивные бои с российскими военными. Более того, россияне готовятся к провокациям на Пасху. По предварительным данным, российская армия планирует обстрелять храмы Запорожской области, заявил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Он отметил, что российские военные сосредоточились в определенных районах области: "В настоящее время продолжаются бои в Пологовском районе. Кроме того, российские военные пытаются вести наступательные действия в направлении Покровское - Гуляйполе. Тем временем областной центр готовится к защите".