ОАО «Азеришыг» приступило к работам в поселке Бабаджанлы и селе Кур Гарагашлы Сальянского района в рамках начатого ранее в этом году проекта по восстановлению электросетей в более чем 100 населенных пунктах в различных регионах Азербайджана. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО «Азеришыг», инфраструктура электросети Бабаджанлы и Кур Гарагашлы была построена в 50-х и 60-х годах прошлого века. В результате возникали серьезные проблемы с подачей электроэнергии абонентам, частые аварии, особенно в дождливую и ветреную погоду. Неизбежными в таких условиях были потери электроэнергии.

В рамках полной реконструкции сети в поселке Бабаджанлы уже установлено 10 комплектных трансформаторных подстанций. Обновлено более 13 км линий электропередачи напряжением 10 кВ и около 28 км линий электропередачи напряжением 0,4 кВ. В двух населенных пунктах с общим количеством абонентов 1171 человек также заменили счетчики.