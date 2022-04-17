И в Литве запретили демонстрацию символов «Z» и «V», а также георгиевской ленточки

Сейм Литвы запретил публичную демонстрацию георгиевской ленточки и символов «Z» и «V». За первичное нарушение предполагается штраф в размере €300–700 для физических лиц и до €1200 для компаний. За повторное — €500–900 для физлиц, €800–1500 — для компаний, передает «Коммерсант».

Согласно информации, за принятие поправок проголосовали 124 депутата Сейма, 1 — против, еще 2 воздержались. «Поправки абсолютно необходимы для нашей национальной безопасности, если мы хотим избежать судьбы Украины и активно действовать против российской пропаганды»,— пояснила одна из авторов поправок Моника Ошмянскене BNS.

Ранее подобные запреты уже приняли в Украине и Молдове. Также в Германии ввели уголовную ответственность за демонстрацию символов «Z» и «V». На Западе эти символы признали «символикой российской военной агрессии против Украины».