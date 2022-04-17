«Я хотел бы поблагодарить президента Шарля Мишеля за его усилия и за создание атмосферы, позволившей обсудить очень важные вопросы и договориться о начале процесса нормализации. Думаю, это было отправной точкой, потому что мы договорились о создании пограничных комиссий и одновременно рабочих групп по мирному соглашению. Мы говорили об этом раньше, и, как вы знаете, после окончания второй карабах ской войны позиция Азербайджана всегда заключалась в том, что мы должны начать переговоры по мирному соглашению. Я думаю, официальной отправной точкой стало 6 апреля в Брюсселе. С тех пор работаем мы, работает МИД, и моя администрация на связи с вашей командой - мы готовы начать, как договаривались. Я считаю важным, чтобы мы развивали достигнутый прогресс, и чтобы обе стороны придерживались договоренностей». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со спецпредставителем Евросоюза в странах Южного Кавказа Тойво Клааром.

Ильхам Алиев заострил внимание на вопросе, который, по его мнению, необходимо прояснить с армянской стороной, - вопросе коммуникаций Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой: «Я имею в виду и железную дорогу, и шоссе. Касательно железной дороги, я сообщил президенту Мишелю, что мы построили в Азербайджане более 60 километров железной дороги и завершим строительство в следующем году. Однако, к сожалению, в Армении до сих пор не приступили к процессу технико-экономического обоснования, что свидетельствует о том, что процесс может затянуться.

Что касается автомагистрали, то Азербайджан активно ее строит, и большая часть дороги уже готова. Мы также надеемся, что к концу следующего года мы, возможно, достроим ее до границы с Арменией. К сожалению, во время встречи в Брюсселе премьер-министр Армении не уточнил географических координат. Я поднимал этот вопрос на видеоконференции 4 февраля, но ответа не было. 6 апреля я снова запросил географические координаты дороги, но ответа вновь не получил. Надеюсь, что мы получим его в ближайшее время».

Азербайджанский президент позитивно расценил итоги переговоров в Брюсселе с премьер-министром Армении: «Об этом я сообщил общественности 12 апреля. На следующий день премьер-министр Армении также открыто говорил о процессе нормализации и принятии Ереваном пяти принципов, выдвинутых Азербайджаном. Это действительно еще один поворотный момент в этом процессе. Я думаю, что это положительные комментарии. Теперь, после этого официального заявления с обеих сторон, мы должны доказать серьезность процесса за столом переговоров. Здесь мы возлагаем большие надежды на усилия Европейского Союза, особенно президента Шарля Мишеля, который активно участвует. Он уже хорошо знаком с переговорным процессом. Я думаю, это создает очень многообещающую среду для успешных переговоров».