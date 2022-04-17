ООН: с начала военных действий Украину покинули почти 5 миллионов человек

Почти 5 миллионов украинцев покинули страну с начала российского вторжения в конце февраля. Об этом свидетельствуют данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По данным организации, обновленным по состоянию на 18 апреля, страну покинули уже 4 980 589 человек.

Большинство беженцев, по данным правительств стран, отправились в Польшу (более 2,8 млн) и Румынию (почти 750,7 тысячи). Венгрия приняла почти 465,6 тыс. человек, Молдова - более 425 тыс., Словакия - почти 339,7 тыс. человек.