«Азеригаз» продолжает радовать инновациями

Производственное объединение «Азеригаз», всегда заботившееся о высокой удовлетворенности клиентов, запустило очередную инновацию. Об этом сообщили в пресс-службе ПО.

Абоненты, использующие платные (механические) счетчики, могут увидеть задолженность за потребленный газ в виде уведомления, посетив сайт www.azeriqaz.az. Абоненты, использующие счетчики с предоплатой (со смарт-картой), также смогут получить информацию, которая им нужна, не звоня в колл-центр 104/185. Для этого можно зайти на сайт www.azeriqaz.az и, выбрав необходимое окно, узнать долг/лимит, введя код абонента или номер счетчика и нажав на кнопку «Узнать долг». На странице отобразится дата последнего платежа, сумма последнего платежа, информация о тарифах на использование природного газа Тарифным советом, лимитный тариф, используемый абонентом в текущем году, и другая полезная информация.