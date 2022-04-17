У Зеленского сообщили об освобождении почти тысячи населенных пунктов

На территориях Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей по состоянию на вторник освобождены от российских войск 919 населенных пунктов. Всего в этих областях находится более 11 тысяч населенных пунктов, под контролем российских войск из них находились более 3 тысяч, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"29% из них уже активировали работу органов местного самоуправления и их исполнительных органов. 192 населенных пункта начали работу гуманитарных штабов, этим занимаются областные военные администрации совместно с ГСЧС. В 70 проведено разминирование территорий", - цитирует Тимошенко УНИАН.