Турция не хочет выбирать между Россией и Украиной

«Стамбульская площадка - значимый ресурс для достижения конфликтующими сторонами договоренности о прекращении огня и мире в Украине», - сказал он в интервью агентству «Анадолу».

«Турцию нельзя заставлять делать выбор между Россией и Украиной», - заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Фахреттин Алтун подчеркнул, что последствия войны в Украине сказываются на всем мире, включая Турцию, и напомнил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган с первого дня военных действий прилагает дипломатические усилия для снижения накала напряженности в регионе.

«Турция пользуется доверием как в России, так и в Украине своим искренним и реалистичным вкладом в этот процесс, и показала, что Анкару нельзя заставлять делать выбор между Россией и Украиной», - отметил представитель администрации Эрдогана.