Эстония потратит почти 1% ВВП на помощь Украине

С учетом размера валового внутреннего продукта Эстония среди всех стран мира пообещала больше всего помощи Украине. Об этом говорится в базе данных (Ukraine Support Tracker) Кильского института мировой экономики (IfW Kiel), сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Süddeutsche Zeitung.

С началом войны в Украине Эстония обязалась предоставить Украине помощь на сумму, составляющую почти 0,8% ее собственного ВВП. Далее идут Польша (0,2%) и Литва (0,1%). В абсолютном измерении наибольшие обязательства взяли на себя США – речь идет о сумме около €7,6 млрд, за ними следуют Польша, Великобритания и Германия.

По данным Кильского института мировой экономики, ЕС в общей сложности пообещал помощь Украине на сумму около €2,9 млрд. Еще €1,4 млрд должны поступить от институтов ЕС. €2 млрд должен предоставить Европейский инвестиционный банк.