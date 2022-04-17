Уровень воды в азербайджанских реках вновь снижается

Уровень воды в реках Азербайджана вновь резко понизился. В результате отсутствия осадков в последние дни уровень воды в реках, в том числе в Куре и ее притоках, снизился. Об этом сообщил директор Гидрологического центра Национальной гидрометслужбы Асиф Вердиев.

По его словам, с 6 апреля уровень воды в верховьях реки Куры на участке Гирагкесемен снизился на 97 сантиметров. На участке Джалаир реки Ганых он снизился на 106 см, и сейчас расход воды составляет 88,5 м3/сек, что всего 53 процента от нормы. Это на 16 процентов меньше, чем в прошлом году.