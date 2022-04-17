Уровень воды в азербайджанских реках вновь снижается
Уровень воды в реках Азербайджана вновь резко понизился. В результате отсутствия осадков в последние дни уровень воды в реках, в том числе в Куре и ее притоках, снизился. Об этом сообщил директор Гидрологического центра Национальной гидрометслужбы Асиф Вердиев.
По его словам, с 6 апреля уровень воды в верховьях реки Куры на участке Гирагкесемен снизился на 97 сантиметров. На участке Джалаир реки Ганых он снизился на 106 см, и сейчас расход воды составляет 88,5 м3/сек, что всего 53 процента от нормы. Это на 16 процентов меньше, чем в прошлом году.
Уровень воды в поселке Кюр-Зардаб с 15 апреля снизился на 61 см, а на участке Кюр-Сурра – на 35 сантиметров.
Уровень воды в поселке Новрузлу реки Араз снизился на 30 см. Сейчас он составляет составляет 60 см, что на 22 см больше, чем в прошлом году. Уровень воды в реках Балакано-Шекинского района Большого Кавказа выше нормы на 17 процента, в реках Огуз-Габалинского района - на 25 процентов меньше нормы, в реках Губа-Хачмазского района на 7 процентов меньше нормы, а в реках Малого Кавказа - на 53 процента меньше нормы.