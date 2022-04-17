Турецкие саперы разминируют Украину

Главы министерств внутренних дел Украины и Турции Денис Монастырский и Сулейман Сойлу провели переговоры, в ходе которых заявили, что Анкара может отправить специалистов и технику для разминирования украинских территорий.

«Во время разговора стороны обсудили ход боевых действий и оборону во время войны с Россией. Также стороны затронули вопрос отправки в Украину турецких специалистов и передачи специализированной техники для разминирования и восстановительных работ», - заявили в МВД Украины.

В сообщении отмечается, что украинский народ ценит усилия Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкого народа по всесторонней поддержке Украины, оказанию технического содействия в разминировании, восстановительных работах и гуманитарной помощи.

«Благодаря несокрушимому духу украинской армии и всего украинского народа, а также поддержке международных партнеров Украина дает достойный отпор российским войскам на всех фронтах», - заявил Монастырский.