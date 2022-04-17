Финляндия закрыла погранпереход с Россией

Финляндия закрыла на неопределенный срок временный погранпереход в Париккала с Россией, который использовался для перевозок, в основном древесины. Закрытие перехода прошло по согласию двух сторон, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на финское агентство Yle.

Согласно информации агентства, погранпереход пришлось закрыть из-за санкций. После вступления в силу запрета на въезд в ЕС грузового транспорта, зарегистрированного в России и Беларуси, движение через пункт пропуска прекратилось.

«Закрытие перехода было ожидаемым. Древесные материалы, которые перевозились через границу, стали объектом санкций. С другой стороны, сотрудничество части предприятий с Россией прекратилось по другим причинам. Так что это рациональное решение», — сказал глава муниципалитета Париккала Веса Хуусконен Yle. Он считает, что сотрудничество с Россией по погранпереходу «похоронено на десятилетия».