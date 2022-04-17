Джейхун Байрамов встретился с Тойво Клааром

19 апреля 2022 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем Европейского Союза на Южном Кавказе Тойво Клааром.

Как сообщили в МИД, стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, предпринятые шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе реализацию договоренностей, достигнутых на встрече в Брюсселе 6 апреля, проведенной при посредничестве и участии президента Совета ЕС Шарля Мишеля.

Была подчеркнута важность продвижения к нормализации для обеспечения мира и безопасности в регионе, включая начало процесса делимитации, подготовку мирного соглашения, продолжение гуманитарных шагов и разблокировку всех коммуникаций.