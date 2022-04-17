Президент Кыргызстана прибыл в Баку фото
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 19 апреля прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику, сообщает АзерТАдж.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул в честь высокого гостя.
Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и его жену Айгуль Жапарову в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.