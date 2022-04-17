Лондон отзовет статус Мосбиржи

Налоговое управление Великобритании отзовет статус международной признанной биржи у Мосбиржи, сообщает Коммерсант со ссылкой на сообщение пресс-службы Налогового управления.

Когда будет принято окончательное решение об отзыве статуса, неизвестно. По данным, в течение следующих двух недель ведомство будет проводить консультации по теме.

Согласно информации, решение принято в ответ на запрет Мосбиржи продавать активы нерезидентам. В Великобритании считают, что подобный запрет нарушает коммерческие стандарты, которых ожидают от международной признанной биржи.