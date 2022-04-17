Лондон отзовет статус Мосбиржи
Налоговое управление Великобритании отзовет статус международной признанной биржи у Мосбиржи, сообщает Коммерсант со ссылкой на сообщение пресс-службы Налогового управления.
Когда будет принято окончательное решение об отзыве статуса, неизвестно. По данным, в течение следующих двух недель ведомство будет проводить консультации по теме.
Согласно информации, решение принято в ответ на запрет Мосбиржи продавать активы нерезидентам. В Великобритании считают, что подобный запрет нарушает коммерческие стандарты, которых ожидают от международной признанной биржи.
«Мы продолжаем изолировать Россию в ответ на ее незаконную войну в Украине. Отзыв статуса международной признанной биржи — понятный сигнал о том, что новые инвестиции в Россию невозможны»,— заявил финансовый секретарь Люси Фразер.
Отзыв статуса признанной фондовой биржи означает, что инвесторы не смогут получить доступ к определенным налоговым льготам Соединенного Королевства в будущем при торговле ценными бумагами на Мосбирже. При этом существующие инвестиции будут защищены. Для действующих инвестиций доступ к льготам сохранят.