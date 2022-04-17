ЗАО «AzerGold» оптимизировало производственные процессы

Закрытое акционерное общество «AzerGold» успешно продолжает процесс повышения эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов и оптимизации производственных процессов.

Как сообщили haqqin.az в «AzerGold», до начала эксплуатации Човдарского месторождения экономически рентабельный объем золота в оксидных рудах был утвержден в размере 212 тыс. унций, а завершение эксплуатационных работ планировалось на 2020 год. Плановые геологоразведочные и буровые работы с привлечением международных консалтинговых компаний и с применением современных технологических новшеств со стороны ЗАО позволило повысить объем добычи оксидной руды в верхних слоях месторождения, а также создало возможность для переработки транзитных и сульфидных руд в более глубоких слоях месторождения.

Кроме того, поочередный ввод в эксплуатацию относительно небольших золотоносных месторождений, расположенных поблизости от Човдарского месторождения и подверженных риску экономической неэффективности в случае отдельной эксплуатации, увеличил общие запасы Човдарского интегрированного регионального участка переработки, созданного на базе Човдарского рудника. Таким образом, срок эксплуатации участка был продлен с 2020 года на 8 лет, а общие запасы увеличены на 519,9 тыс. унций в дополнение к первоначально рассчитанным 212 тыс. унциям, достигнув объема в размере 731,9 тыс. унций. Принимая во внимание осуществляемые на данном этапе соответствующие геологоразведочные и исследовательские работы, не исключено дальнейшее увеличение этих объемов.