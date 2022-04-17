Бизнесмен Тиньков резко отозвался о российской армии

"Я не вижу ни одного бенефициара этой безумной войны! Гибнут невинные люди и солдаты", - написал Тиньков в Инстаграме.

Основатель Тинькофф банка, предприниматель Олег Тиньков в резких выражениях выступил против войны России против Украины и тех, кто ее поддерживает, а также раскритиковал российскую армию. Русская служба BBC пишет, что проживающий в Лондоне банкир оказался одним из немногих представителей российской бизнес-элиты, кто позволил себе пойти против курса президента Владимира Путина.

Предприниматель негативно оценил уровень подготовки российской армии: "А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании? Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества".

Тиньков оскорбительно высказался в адрес людей, "рисующих Z", и предположил, что их в России всего 10%. "90% россиян против этой войны!" - полагает банкир.

В заключение Тиньков обратился к "коллективному Западу" на английском языке с просьбой дать Путину возможность выйти из ситуации, чтобы "сохранить лицо и остановить эту бойню". "Пожалуйста, будьте более рациональными и гуманными", - написал он.

В предыдущем своем посте о войне Тиньков писал: "Сейчас в Украине погибают невинные люди, каждый день, это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!"