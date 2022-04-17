Лукашенко пообещал «снести голову» любому, кто «нарушит мир и покой» в Беларуси

У белорусских властей достаточно сил, чтобы снести голову любому, кто решит нарушить покой и мир в стране, заявил президент Александр Лукашенко, выступая на совещании в Минске.

"Вы что, забыли, что в 2020 году было? Или здесь три четверти людей сидит, которые рады тому, что произошло в 2020 году, и хотят повторения пройденного? Запомните: это не получится. У меня достаточно сил и средств и тех ребят, которые станут рядом, и мы снесем голову любому, кто сегодня хочет нарушить мир и покой в нашей стране", - заявил Лукашенко, слова которого приводит президентская пресс-служба.

Глава белорусского государства предупредил чиновников о жестком спросе и потребовал системной работы: "Я не зря вас собрал впервые на подобное совещание. После этого совещания спрос будет жестокий. Мы усилим роль прокуратуры и всех других органов. Нужна системная, вдумчивая каждодневная работа".