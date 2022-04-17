Назарбаев впервые после январских событий посетил мероприятие в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые после январских событий лично посетил массовое мероприятие в Казахстане, передает агентство КазТАГ.

«Елбасы посетил выставку картин и поделок детей, организованную в Музее первого президента в рамках Фестиваля детского творчества «Мой Казахстан – моя земля». В ходе посещения Нурсултан Назарбаев побеседовал с юными художниками и ознакомился с новыми экспонатами тематических залов музея», - говорится в сообщении официального сайта Назарбаева.

После январских событий Нурсултан Назарбаев не посещал лично массовые мероприятия в Казахстане, единственное крупное мероприятие в стране, прошедшее с его участием – XXI внеочередной съезд партии Nur Otan, переименованный впоследствии решением президента Токаева в Amanat. На данном съезде Назарбаев присутствовал дистанционно – в онлайн-режиме.