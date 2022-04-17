Армия Украины освободила населенный пункт в Донецкой области, россияне понесли потери

Вооруженные силы Украины отразили попытки наступления российских военных под Харьковом и Донецком. Россияне отступили с потерями, на отдельных направлениях украинские военные перешли в контратаку и освободили Марьинку, сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что россияне предприняли попытку наступления к югу от города Изюм в Харьковской области. Атака оказалась неудачной. Украинские военные вынудили россиян отступить на занимаемые позиции.

В Донецкой области возле Марьинки ВСУ нанесли контрудар по российским военным, которые понесли потери и отступили. Украинские защитники восстановили контроль над населенным пунктом.