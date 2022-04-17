В Баку прошел форум, посвященный Международному дню памятников и исторических мест

Мероприятие было организовано Госслужбой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия и Азербайджанским национальным комитетом ICOMOS. В форуме приняли участие начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Азад Джафарли, вице-президент ICOMOS Зейнаб Гюль Унал, председатель Союза архитекторов Эльбай Гасымзаде и культурологи.

Начальник Госслужбы Азад Джафарли в своем выступлении рассказал о важности празднования этого дня: «Вчера мы вместе с вице-президентом ICOMOS Зейнаб Гюль Унал посетили Агдам, увидели разрушения, произошедшие в результате оккупации, но в то же время стали свидетелями новой реальности, созидательных работ нашего государства».

Вице-президент ICOMOS Зейнаб Гюль Унал подробно рассказала о деятельности представляемой ею структуры: «Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) – это организация, работающая в области охраны культурного наследия, восстановления исторических памятников, а также является консультативной структурой ЮНЕСКО по вопросам материально-культурного наследия». Она поприветствовала создание Азербайджанского национального комитета ICOMOS, пожелала организации успехов в работе.