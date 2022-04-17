В Баку прошел форум, посвященный Международному дню памятников и исторических мест
18 апреля в Международном центре мугама прошел форум, посвященный Международному дню памятников и исторических мест.
Мероприятие было организовано Госслужбой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия и Азербайджанским национальным комитетом ICOMOS. В форуме приняли участие начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Азад Джафарли, вице-президент ICOMOS Зейнаб Гюль Унал, председатель Союза архитекторов Эльбай Гасымзаде и культурологи.
Начальник Госслужбы Азад Джафарли в своем выступлении рассказал о важности празднования этого дня: «Вчера мы вместе с вице-президентом ICOMOS Зейнаб Гюль Унал посетили Агдам, увидели разрушения, произошедшие в результате оккупации, но в то же время стали свидетелями новой реальности, созидательных работ нашего государства».
Вице-президент ICOMOS Зейнаб Гюль Унал подробно рассказала о деятельности представляемой ею структуры: «Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) – это организация, работающая в области охраны культурного наследия, восстановления исторических памятников, а также является консультативной структурой ЮНЕСКО по вопросам материально-культурного наследия». Она поприветствовала создание Азербайджанского национального комитета ICOMOS, пожелала организации успехов в работе.
Председатель Союза архитекторов Эльбай Гасымзаде рассказал об особенностях находящихся в стране памятников. Он отметил, что процесс восстановления на освобожденных территориях требует длительного времени: «Армяне разрушили такой город, как Агдам. Перед нами стоят очень важные задачи. Нам необходимы время, люди и средства».
Затем форум продолжил свою работу панельными дискуссиями на темы «ICOMOS и материально-культурное наследие Азербайджана мирового значения», «Опыт восстановления и консервации памятников в Азербайджане» и «Защита культурного наследия при чрезвычайных ситуациях».