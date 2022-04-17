Санкционный список Канады пополнили российские бизнесмены и глава Центробанка

Канада ввела персональные санкции против 14 физических лиц РФ, сообщается на сайте канадского правительства.

В список попали бизнесмены Петр Авен, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Герман Хан, Олег Бойко. Также ограничительные меры применяются в отношении Игоря Макарова, Сергея Ролдугина, Александра Торшина, Александра Пономаренко. В реестре оказались и Екатерина Тихонова и Мария Воронцова, жена и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова Мария Лаврова и Екатерина Винокурова.

Всем включенным в «черный список» лицам заморозят активы в Канаде и запретят въезд в страну.