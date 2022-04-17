Армия Украины уничтожила две батальонные группы и четыре роты российских десантников
Вооруженные силы Украины ликвидировали две российские тактические группы и четыре парашютно-десантных полка, сообщает Генштаб страны.
Согласно сводке ведомства, украинские военные уничтожили личный состав двух батальонных тактических групп в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск Северного флота. Также в Украине уничтожены три роты 51-го парашютно-десатного полка и рота 137-го парашютно-десантного полка, входящих в состав 106-й парашютно-десантной дивизии.