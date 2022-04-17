МИД раскрыл детали переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Нидерландов

Между министрами иностранных дел Азербайджана и Нидерландов Джейхуном Байрамовым и Вопке Хукстрой состоялся телефонный разговор, сообщает МИД Азербайджана.

Согласно информации, министры выразили взаимные поздравления и добрые пожелания по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также перспективам развития отношений. С удовлетворением было подчеркнуто проведение 15 марта текущего года политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, подчеркнута важность продолжения этой практики в будущем.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о текущей ситуации в регионе, работе, проделанной в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в частности, о важности выполнения договоренностей, достигнутых на встрече лидеров стран в Брюсселе, а также о позиции Азербайджана по будущему развитию региона в условиях мира и благополучия.

Министры также обменялись мнениями по сотрудничеству в рамках международных организаций, ситуации в Украине, другим вопросам, представляющим взаимный интерес.