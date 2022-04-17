Полк «Азов»: завод «Азовсталь» уничтожен практически полностью

Мариупольский завод «Азовсталь» разбомблен и уничтожен практически полностью. Такое заявление сделал заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар, пишет Радио Свобода.

«Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела», – отметил он.

По его словам, на завод сбрасываются «сверхмощные бомбы».

«Азовсталь» до сих пор удерживался украинской 36-й бригадой морской пехоты и полком «Азов».