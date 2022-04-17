В Украине убит один из командиров «ЛНР»

В ходе боев в Луганской области украинские военные ликвидировали одного из командиров самопровозглашенной «ЛНР» Михаила Кищика, позывной Миша «Чечен», сообщает «Украинская правда» со ссылкой на заявление так называемого «главы правительства» «ЛНР» Сергея Козлова.

«Тяжелые новости с фронтов. Погиб... подполковник Михаил Кищик (Миша «Чечен»)», - написал Козлов.

По его словам, Кищик с другими боевиками попали в оцепление возле Кременной. В ходе сражения с украинскими войсками командира «ЛНР» убили.

Миша «Чечен» получил известность в 2014 году, когда возглавил один из батальонов, воевавших на стороне самопровозглашенной «ЛНР». Его подразделение неоднократно обвиняли в мародерстве на тех территориях, которые занимал батальон, пишет издание.