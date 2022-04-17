На протяжении вторника в Донбассе продолжались усиленные артиллерийские обстрелы, город Краматорск подвергся также ракетной атаке. Наступление российской армии ведется на всем фронте протяженностью почти 500 км в сторону одной из главных целей – Харькова, сообщает из города Днепр корреспондент BBC Джонатан Бил.

По мнению журналиста, российские военные со всей очевидностью ставят задачу по ослаблению как украинской обороны, так и морального духа местного населения, поскольку, что бы ни говорили в Кремле, удары наносятся не только по военным, но и по мирным целям.

Помимо артобстрелов российские войска также совершают разведывательные вылазки, чтобы нащупать слабые места в украинской обороне.

Российские войска за последние сутки смогли захватить город Кременная, однако украинская сторона утверждает, что уже сумела вытеснить их оттуда. Впрочем, это сражение обещает стать затяжным, считает журналист.