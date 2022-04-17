Шольц: победы России в Украине нельзя допустить, но НАТО не вмешается в войну

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал не допустить победы россиян в Украине, о чем он заявил на пресс-конференции по итогам видеоконференции с участием лидеров западных стран.

«Вместе с нашими партнерами в ЕС и НАТО мы совершенно едины во мнении, что Россия не должна выиграть эту войну», – передает слова Шольца ТАСС.

Также Шольц заявил, что бундесвер почти исчерпал свои ресурсы в вопросе поставок оружия Украине, но Берлин продолжит помогать Киеву. Немецкий политик при этом отметил, что никакого участия НАТО в российско-украинском конфликте не будет, пишут украинские СМИ.

В настоящее время Германия и Украина изучают список оружия, которое может быть поставлено Киеву. Одобренные поставки оплатит Берлин, сделано это будет немедленно.

Также Шольц отметил, что «Большая семерка» может предоставить Украине финподдержку в размере 50 миллиардов евро.