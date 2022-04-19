Байден обещает больше артиллерии для Украины

США направят в Украину больше артиллерийских систем в связи с наступлением России на востоке страны, заявил президент Джо Байден.

С момента прихода к власти администрации Байдена США предоставили Украине 3,2 млрд долларов помощи в сфере безопасности, в том числе 2,6 млрд долларов с начала вторжения России, напоминает Русская служба BBC.

«Мы собираемся продолжать предоставлять Украине помощь в сфере безопасности, а также экономическую помощь и поддержку украинскому народу», - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.