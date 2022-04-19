Российские миротворцы разоружили незаконное армянское формирование в Карабахе

Российские миротворцы, временно дислоцированные на территории Азербайджана, обезвредили артиллерийскую позицию в районе села Чартар.

«Сегодня в ходе проведения инженерных работ Российским миротворческим контингентом была обезврежена артиллерийская позиция в районе села Чартар. Всего было уничтожено два 152-мм артиллерийских орудия и 60 боеприпасов», - говорится в Telegram-канале российских миротворцев.

Отметим, что азербайджанское село Чартар в 1992 году перешло под контроль армянских сепаратистов Карабаха.