Какие секреты Линдси Снелл хотела выведать у азербайджанских военных? главное на этот час
Осенью 2020 года в информационном пространстве объявилась некая Линдси Тайлер Снелл – американская журналистка, занимавшаяся в период второй карабахской войны информационно-диверсионной деятельностью против Азербайджана и Турции, и регулярно распространявшая фейковую информацию о «сирийских наемниках и террористах».
По данным турецких СМИ, эта дама пыталась собрать через социальные сети информацию о военном присутствии Турции в Ливии, Сирии и Азербайджане.
Сегодня Линдси Снелл наверняка мало кто помнит. Но осенью 2020 года, во время 44-дневной войны, Армения, эту даму, что называется, по полной программе использовала в качестве источника фейковой информации об Азербайджане и Турции.
В тот период Линдси Снелл, осуществлявшая свою деятельность на территориях Ирака и северной Сирии, распространила в Твиттере фальшивую информация о том, что Турция направила из Сирии в Азербайджан для ведения боевых действий в Карабахе бригаду «Хамза», состоящую из бывших боевиков «Ан-Нусры».
Впоследствии именно на фейк Линдси Снелл ссылались ряд политических лидеров Запада, а также директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, обвинивший Азербайджан в вербовке «сирийских наемников».
Сама Снелл родом из Флориды (США) и, согласно ее профилю в соцсетях, закончила Фордхэмский университет. Позиционируя себя в качестве независимого видеожурналиста, она долгое время жила в Стамбуле, где вышла замуж за мусульманина, приняла ислам и делала видеорепортажи из Сирии и других зон конфликта, публиковавшиеся в ряде американских и арабских СМИ.
В 2016 году Снелл была похищена боевиками «Джебхат ан-Нусра» (сирийское отделение «Аль-Каиды» – ред.), которые базировались на севере Сирии. По признанию самой Линдси, исламисты продержали ее в подвале два месяца, потом выпустили, после чего американская журналистка была арестована правоохранительными органами турецкой провинции Хатай за незаконное пересечение границы.
Спустя два месяца её освободили и депортировали, а турецкие спецслужбы запретили Снелл въезд в страну, посчитав ее деятельность угрозой национальной безопасности.
Линдси Снелл достаточно широко известна своими антитурецкими и антиправительственными репортажами. В частности, она писала, что Турция периодически направляет в Ливию боевиков, связанных с «Аль-Каидой».
В настоящее время журналистка живет в Германии, весьма активна в социальных сетях и, судя по ряду публикаций в европейской прессе, сотрудничает с BND (разведка ФРГ).
По информации CNN Turk, Снелл, устанавливая контакты с военными через такие социальные сети, как Facebook, Twitter и Instagram, пыталась собрать информацию о зарубежных военных операциях и военной промышленности Турции. Сообщается также, что объектами «внимания» Снелл были турецкие военные, проходящие службу за границей, и офицеры армии Азербайджана. Помимо этого, американка постоянно вела пропаганду против Азербайджана и Турции, при этом, всячески поддерживая Армению как во время, так и после 44-дневной войны в Карабахе.
CNN Turk сообщает также, что Линдси Снелл контактирует через социальные сети с курдскими террористическими организациями PKK/YPG и FETÖ, где её знают, как штатного сотрудника The Investigative Journal – интернет-портала, связанного с FETÖ (организация Фетхуллаха Гюлена – ред.).