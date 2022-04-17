Отдел информации 00:03

Осенью 2020 года в информационном пространстве объявилась некая Линдси Тайлер Снелл – американская журналистка, занимавшаяся в период второй карабахской войны информационно-диверсионной деятельностью против Азербайджана и Турции, и регулярно распространявшая фейковую информацию о «сирийских наемниках и террористах». По данным турецких СМИ, эта дама пыталась собрать через социальные сети информацию о военном присутствии Турции в Ливии, Сирии и Азербайджане. Сегодня Линдси Снелл наверняка мало кто помнит. Но осенью 2020 года, во время 44-дневной войны, Армения, эту даму, что называется, по полной программе использовала в качестве источника фейковой информации об Азербайджане и Турции.

В тот период Линдси Снелл, осуществлявшая свою деятельность на территориях Ирака и северной Сирии, распространила в Твиттере фальшивую информация о том, что Турция направила из Сирии в Азербайджан для ведения боевых действий в Карабахе бригаду «Хамза», состоящую из бывших боевиков «Ан-Нусры». Впоследствии именно на фейк Линдси Снелл ссылались ряд политических лидеров Запада, а также директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, обвинивший Азербайджан в вербовке «сирийских наемников». Сама Снелл родом из Флориды (США) и, согласно ее профилю в соцсетях, закончила Фордхэмский университет. Позиционируя себя в качестве независимого видеожурналиста, она долгое время жила в Стамбуле, где вышла замуж за мусульманина, приняла ислам и делала видеорепортажи из Сирии и других зон конфликта, публиковавшиеся в ряде американских и арабских СМИ. В 2016 году Снелл была похищена боевиками «Джебхат ан-Нусра» (сирийское отделение «Аль-Каиды» – ред.), которые базировались на севере Сирии. По признанию самой Линдси, исламисты продержали ее в подвале два месяца, потом выпустили, после чего американская журналистка была арестована правоохранительными органами турецкой провинции Хатай за незаконное пересечение границы. Спустя два месяца её освободили и депортировали, а турецкие спецслужбы запретили Снелл въезд в страну, посчитав ее деятельность угрозой национальной безопасности. Линдси Снелл достаточно широко известна своими антитурецкими и антиправительственными репортажами. В частности, она писала, что Турция периодически направляет в Ливию боевиков, связанных с «Аль-Каидой».