Разведка Британии: Украинцы отражают многочисленные попытки наступления россиян
Вооруженные силы Украины «отбивают многочисленные попытки наступления российских войск», утверждает военная разведка Великобритании.
По данным разведки, российские обстрелы в Донбассе продолжают усиливаться. При этом вооруженным силам России мешают добиться существенного прогресса погодные условия и материально-технические проблемы.
Неспособность России подавить оборону в Мариуполе и ее беспорядочные атаки, нанесшие вред местному гражданскому населению, свидетельствуют, что российские войска по-прежнему не могут достичь своих целей так быстро, как им хотелось бы, подчеркнули в британском ведомстве.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 April 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 19, 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wfg5Koailk