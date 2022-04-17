Разведка Британии: Украинцы отражают многочисленные попытки наступления россиян

Вооруженные силы Украины «отбивают многочисленные попытки наступления российских войск», утверждает военная разведка Великобритании.

По данным разведки, российские обстрелы в Донбассе продолжают усиливаться. При этом вооруженным силам России мешают добиться существенного прогресса погодные условия и материально-технические проблемы.

Неспособность России подавить оборону в Мариуполе и ее беспорядочные атаки, нанесшие вред местному гражданскому населению, свидетельствуют, что российские войска по-прежнему не могут достичь своих целей так быстро, как им хотелось бы, подчеркнули в британском ведомстве.