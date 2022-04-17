Пентагон: Украина получила партию военных самолетов

Партнеры Украины предоставили Киеву дополнительную партию военных самолетов и запчастей для ремонта имеющихся в распоряжении страны самолетов, которые получили повреждения или вышли из строя. Об этом во вторник заявил официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби.

«Украинские военные получили дополнительные самолеты и авиационные запчасти, что поможет им поднять в воздух больше самолетов», - заявил Кирби, отметив, что США не были в числе стран, предоставивших Киеву средства военной авиации, передает Reuters.

Кирби при этом не уточнил, какие именно страны предоставили Киеву самолеты, но признал факт новых поставок, добавив, что Украина сейчас имеет больше боеспособных истребителей, чем две недели назад. «Мы, безусловно, помогли с транзитом некоторых запчастей, что помогли удовлетворить их потребности в самолетах, но мы не перевозили самолеты целиком», – сказал он.