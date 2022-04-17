Зеленский: вся армия России собрана на границе с Украиной

Россия стянула для войны с Украиной на занятые территории украинского государства и на свои территории, граничащие с Украиной, практически всю свою боеспособную армию, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в Facebook 19 апреля.

«Сейчас на территории нашего государства и в приграничных районах России сосредоточена практически вся боеспособная часть армии (россиян), они согнали против Украины почти всех и почти все, что способно с нами воевать. Поэтому в этом противостоянии, в этой обороне мы перед глазами всего мира реально выступаем против армии, которую считали второй или третьей по мощности», - отметил президент Украины.

По его словам, то, «как крепко держатся наши Вооруженные силы, как смело защищается весь наш народ, демонстрирует, что все же в глобальных рейтингах украинская армия уже давно заслуживает быть выше российской. Если бы мы получили доступ ко всему тому оружию, которое нам нужно, которое есть у наших партнеров и которое сопоставимо с оружием, которое использует РФ, мы бы уже завершили эту войну. Мы бы уже вернули мир и освободили нашу территорию...»