Китай запускает новый маршрут в Европу через Азербайджан и Казахстан

Китай запустил новый железнодорожный маршрут в Германию в обход России с конечной точкой в немецком городе Мангейм.

«Росбалт» со ссылкой на Сhina.org пишет, поезда будут следовать через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию, а Каспийское и Черное море будут пересекать при помощи комбинированных железнодорожных и морских перевозок. 13 апреля из города Сиань по этому маршруту отправился первый поезд с грузом спортивных товаров.

Новый маршрут охватывает страны и регионы, по которым раньше поезда из Китая в Европу проходили редко.