Эмине Эрдоган встретилась с эвакуированными из Украины детьми

Первая леди Турции Эмине Эрдоган в понедельник устроила праздник для бежавших от войны крымскотатарских детей из Украины. Об этом рассказала в соцсетях супруга президента Украины Елена Зеленская.

Елена Зеленская отметила, что уже около 800 детей нашли новый временный безопасный дом в Турции.

«У меня тоже есть дети и внуки – такие, как вы. Пожалуйста, и вы тоже воспринимайте меня как вашу маму, бабушку. Вы заслуживаете лучшего во всем. Я всегда буду поддерживать вас и буду рядом с вами, чтобы вы были счастливы и ваши мечты сбывались», - обратилась к детям из Украины Эмине Эрдоган.

«Принимая украинцев, помогая Украине всем, чем может, эта страна еще раз демонстрирует: чужого горя и чужой войны не бывает. По крайней мере, для отзывчивых, неравнодушных – настоящих людей», - подчеркнула первая леди Украины.