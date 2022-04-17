У Зеленского заявили об уничтоженной в Донецке большой группе российских военных
Для российских военных на востоке Украины вторник прошел практически безрезультатно. В городе Кременная уничтожена большая группа российских военных. Такие заявления сдедал советник президента Украины Алексей Арестович.
«Вокруг идут бои. Та группа, которая вчера проскочила в Кременную и заявила, что город взят, ее больше нет. Хотели повторить судьбу гостомельского десанта. В Марьинке российские войска немного продвинулись в серой зоне и гордо назвали это взятием. 3-5 км продвижения – это все, что смогли сегодня сделать оккупанты», - подчеркнул Арестович.