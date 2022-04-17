Bloomberg узнал о возможном отказе Италии выполнять условие России
Италия откажется выполнять новые условия оплаты за газ, которых требует Москва, если Евросоюз признает эти действия нарушением антироссийских санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ранее в ходе предварительной оценки ЕС пришел к выводу, что условия по оплате российского газа в рублях являются нарушением санкций. Итальянское правительство ждёт, пока Брюссель завершит свой юридический анализ, прежде чем решаться на какие-то действия, указывает агентство.