МВФ: экономика России не оправится от широкомасштабных санкций

«Пока действуют эти санкции – а они могут действовать довольно долго – российская экономика будет двигаться по совершенно иной траектории роста, – сказал Гуринша в интервью Reuters. – Шок уже довольно значительный… И мы не ждем, что российская экономика восстановится».

В ближайшее время российская экономика не оправится от широкомасштабных санкций, введенных Западом из-за вторжения в Украину, и может понести дополнительный ущерб, если эти санкции будут ужесточены, предупредил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

Ожидается, что в этом году ВВП России сократится на 8,5%, а в следующем – на 2,3%.

Ранее на брифинге для журналистов Гуринша заявил, что западные санкции, направленные против экспорта энергоносителей из России, могут привести к падению объема производства в России на 17% к 2023 году. По словам Гуринши, если санкции будут распространены на энергетику России, у нее останется лишь несколько торговых партнеров, что, по сути, будет означать закрытие российской экономики и ее переход в режим автаркии.

Главный экономист МВФ считает, что несмотря на то, что Китай и Индия не присоединились к западным санкциям в отношении России, угроза вторичных санкций по-прежнему сдерживает их торговлю с Россией. Он добавил, что перед Индией и Китаем встанет трудный выбор: продолжать торговать с остальным миром, или получить кратковременные преимущества от покупки российских нефти и газа по более низким ценам, однако ценой разрыва торговых связей с Западом.

Гуринша считает, что рост курса российского рубля не может скрыть общие негативные признаки в российской экономике, в том числе повышенные показатели инфляции. Он добавил, что ЦБ РФ успешно использовал меры контроля за движением капитала и установил более высокие процентные ставки, чтобы предотвратить «полный финансовый крах».