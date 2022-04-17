«Нас было меньше, чем ожидалось»: экс-глава армянских спецслужб разочарован

Армянские СМИ пишут, что оппозиционер вместе с несколькими сотнями граждан прошлись по центру Еревана и вернулись на площадь Свободы, по дороге призывая граждан присоединиться к их акции.

"Нас сегодня было не так много, как мы ожидали. Но мы есть, нас станет больше, мы никому не позволим отступить от национальных ценностей. Я сам продолжу оставаться на площади Свободы", - уверяет оппозиционер, заверив, что останется там до тех пор, пока число участников пикета кратно не возрастет.

Судя по числу собравшихся на акцию протеста, Ванецяну еще долго придется ночевать на площади Свободы.

Отметим, что 17 апреля Ванецян объявил бессрочную акцию, которая, по его словам, направлена на то, чтобы помешать планам премьер-министра Никола Пашиняна, связанным с «односторонними уступками» в карабахском вопросе. Он призвал всех граждан присоединиться к нему.