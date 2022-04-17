Главнокомандующий армией Украины обсудил с главой Генштаба США тяжелые бои в Донбассе

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел во вторник переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом Залужный написал в Facebook.

"Поделился информацией о сложной обстановке на востоке и юге Украины, где продолжаются тяжелые бои. В очередной раз подчеркнул, что мы нуждаемся в неотложной помощи, и поблагодарил за уже оказанную. Заверил, что мы обязательно сохраним весь опыт этой тяжелой войны и поделимся с партнерами, чтобы мировое зло было наказано", – цитирует портал Гордон украинского главнокомандующего.

Других деталей Залужный не привел. Это второй разговор главнокомандующего ВСУ с американским коллегой менее чем за неделю, предыдущая их беседа состоялась 16 апреля. Залужный и Милли говорили о боях в Харьковской области и Донбассе.