Жертвы Эльдара Махмудова и Мовлана Шихалиева протестуют

«Мне уже 72 года, - заявил Афсал Гасаналиев, один из потерпевших по данному делу. – На деньги, полученные от таких пострадавших, как я, Мовлам Шихалиев накупил недвижимости на имя членов всей своей многочисленной семьи. Сотрудники МНБ фактически взяли меня в заложники и больше пяти месяцев продержали в застенках. Они заложили мой дом в банке и забрали мои деньги. Я по сей день не расплатился с долгами и рассчитывал, что еще немного, и суд восстановит справедливость. А суд, тем не менее, постоянно продлевают. Болезнь судьи – это отговорка! Их цель – скрыть от общественности, замести под ковер факты, изобличающие преступления Мовлама Шихалиева и его бандитов в офицерских погонах. Мы, потерпевшие, протестуем против переноса процесса и требуем привлечь к ответственности всех членов семьи Мовлама Шихалиева, которые принимали личное участие в легализации отнятого у нас имущества».

По словам другого пострадавшего, Сардара Исмаилова, после ареста сотрудниками МНБ его жизнь полностью изменилась и пошла под откос.

«Мы везли товары из Грузии в Иран, - сказал потерпевший. – Все было абсолютно законно, у нас была таможенная декларация. Чтобы завладеть нашим имуществом, сотрудники МНБ сфабриковали обвинения и упрятали нас в тюремные камеры. Они нам прямо сказали: «Если не заплатите, то сгниете в тюрьме!» Они забрали наши деньги, незаконно арестовали нас и распродали наше имущество. Если бы все это не было незаконным образом арестовано, я и сегодня продолжал бы свой бизнес. Они нас просто ограбили средь бела дня, а потому обязаны ответить перед законом. И не в туманном будущем, а здесь и сейчас!..»