Студент Гусейн Абдуллаев в плену у российских солдат и «кадыровцев»: «Били, пытали, держали на морозе»

По словам Гусейна, в плену его пытали и требовали признаться, что он – украинский солдат.

«Мне связали руки и накрыли голову курткой, чтобы я ничего не видел, - рассказал корреспонденту «Голоса Америки» студент-азербайджанец. – Потом бросили в грузовик и отвезли в тюрьму».

После того, как российские военнослужащие похитили Гусейна Абдуллаева на военном посту в Бердянске, что к западу от Мариуполя, его удерживали в плену с 17 марта по 12 апреля.

Оказавшийся в плену у российских войск 20-летний Гусейн Абдуллаев – гражданин Азербайджана и студент Мариупольского государственного университета, рассказал «Голосу Америки» о том, как его подвергали пыткам и жестоким избиениям.

«Это были не только русские, но и азербайджанцы, чеченцы… Вначале они применяли дубинки с электрошокерами, потом били меня деревянной доской и топтали. Меня били почти каждый день, требовали признаться, что я не студент, а украинский солдат», - рассказывал Абдуллаев.

Его освободил один из чеченских командиров, помиловавший азербайджанского студента в честь священного для мусульман месяца Рамадан.

Когда Гусейна Абдуллаева освободили, его заметил в кабине автомобиля и заснял Айхан Гаджибейли – азербайджанский волонтер в Мариуполе, выложивший видео в соцсетях.

«Находившегося в Мариуполе в плену у кадыровцев азербайджанского студента Абдуллаева отпустили на свободу», - сообщил Гаджибейли.

При этом волонтер добавил, что судьба сотен азербайджанцев, которые находятся в Мариуполе и других регионах Украины, остается пока неизвестной.

Проживающий в Нефтчалинском районе отец освобожденного Гусейна, Амин Абдуллаев, сказал корреспонденту «Голоса Америки», что состояние здоровья его сына остается тяжелым:

«Гусейна держали на морозе и пытали. Это ужасно! Один из мучителей был азербайджанец. Мой сын сильно похудел, ему давали есть только черствый хлеб и воду. У Гусейна крайне угнетена психика, ведь его каждый день жестоко избивали…»

Амин Абдуллаев добавил, что за время нахождения сына в плену он разговаривал с ним всего два раза.

За помощь в освобождении сына Амин Абдуллаев поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и ряд других официальных лиц страны.

«Телеграмму с просьбой о помощи я отправил господину президенту в 10 часов утра. А примерно в 13.30 того же дня мне позвонил кто-то из кадыровцев и сказал, что завтра моего Гусейна отпустят», – рассказал Амин Абдуллаев.

По его словам, достигнута договоренность о передаче Гусейна Абдуллаева членам азербайджанской диаспоры Украины. В данный момент он находится во Львове, откуда в ближайшее время его планируют переправить в Польшу и уже оттуда – домой, в Азербайджан.