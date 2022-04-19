В Украине объяснили увеличение ракетных ударов с российской стороны

В Министерстве обороны Украины объяснили, чем может быть вызвана интенсивность ракетных ударов по разным городам Украины в последнее время, сказал в интервью РБК-Украина спикер Минобороны Украины полковник Александр Мотузяник.

"Такое понятие, как месть, у русских действительно есть. Мы часто наблюдаем, что определенные действия российской армии бывают нелогичными, поскольку решение на их проведение, очевидно, принимаются больше на эмоциональном уровне. Например, Российская Федерация потеряла корабль "Москва", что вызвало недовольство в российском обществе. Поэтому российской армии нужно дать какой-то ответ, чтобы успокоить свое население. В том числе из-за жажды мести количество ракетных ударов увеличилось", - заявил он.