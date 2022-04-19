Норвегия передала Украине сотню ЗРК «Мистраль»

Норвегия на безвозмездной основе передала Украине сотню зенитно-ракетных комплексов «Мистраль». Они способны сбивать самолеты и вертолеты на малых высотах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Норвегии.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что война в Украине может затянуться, и ей нужна международная поддержка. «ЗРК «Мистраль» - это эффективное оружие, которое уже используется на флоте и которое принесет большую пользу Украине», - отметил он.

«В настоящее время Украине передали около 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль", которые были сняты с вооружения армии Норвегии. Кроме того, принято решение передать 4000 противотанковых ракет и несколько видов средств защиты и другого военного снаряжения», - говорится в сообщении.